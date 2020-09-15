أستاذ علوم سياسية قطري: السعودية تبعد الإمارات عن أي مصالحة مع الدوحة

قال الدكتور على الهيل، أستاذ العلوم السياسية والكاتب القطري إنه "ليس جديدا ما تردده واشنطن، وهذه ربما عاشر محاولة تصدر من المسؤولين الأمريكيين وتتحدث عن حل النزاع الخليجي القطري، لكننا لا نرى شيئا ولا حتى بارقة أمل في الأفق لحلحلة الأزمة حتى وليس حلها".

وأوضح الهيل، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق إنجازات خارجية على حساب الداخل الأمريكي بينما يواجه استحقاقا رئاسيا بعد نحو شهرين من الآن كما يواجه أكثر من خمسين مليون أمريكي عاطل عن العمل كما يواجه العنصرية وجدار المكسيك ومشاكل مع الديمقراطيين وحتى الجمهوريين ويريد أن يضيف أي انجاز لترسيخ موقفه إزاء كل هذه الأزمات لذا يتكرر الحديث عن الأزمة الخليجية.

وأضاف الهيل أن "السعودية بدأت خلال الأسبوعين الأخيرين عزل الإمارات عن قطر في أي مصالحة قادمة، وهذا ما تريده قطر، فالدوحة ترى أن التصالح مع السعودية ممكن أما الإمارات فالتصالح معها غير ممكن لأسباب تاريخية وأخلاقية أيضا".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا إلى حل الخلاف القائم منذ ثلاثة أعوام بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، قائلا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع لرؤية حل,

وقال الوزير الأمريكي خلال اجتماع بمقر وزارة الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، إن "إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع دول خليجية أخرى".

وقال أكبر دبلوماسي أمريكي للشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إنه من المحتمل تحقيق تقدم في حل الخلاف خلال أسابيع مشيرا إلى بوادر "مرونة" في المفاوضات.