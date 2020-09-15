كمامة خاصة بضيوف اتفاقيتي السلام بين اسرائيل وكل من الإمارات والبحرين...صور

تم توزيع كمامة خاصة ورسمية على المشاركين في توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أظهر فيها الكمامة الرسمية التي تم توزيعها على المشاركين في توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل.

هذه هي الكمامة الرسمية التي وزعت لضيوف مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين التي ستعقد اليوم في البيت الأبيض. #معاهدة_السلام pic.twitter.com/S5XPNcVvpx — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

وقال غندلمان: "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".

ونشر المتحدث باسم نتنياهو شريط فيديو آخر باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أوضح من خلالها أن الأجواء في البيت الأبيض سعيدة، وبعد قليل سيتم التوقيع على اتفاقيتي توقيع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وكل من الإمارات والبحرين، وبأن تلك اللحظة ستكون لحظة فاصلة في تاريخ بلاده.

رسالتي من البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين. خليكم معي. pic.twitter.com/DEDqK3jmOg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

وأكد عوفير غندلمان، أن "المراسم ستكون خالدة وهي لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية".