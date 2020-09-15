مصر... زيارة مفاجئة تطيح بـ50 مسؤولا حكوميا

قرر، محافظ الشرقية في مصر، الدكتور ممدوح غراب، إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام مصرية ، إن المحافظ "وجه إنذارًا شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية بالزوامل للإهمال والتقصير في العمل ولعدم تواجد العاملين في مواعيد العمل الرسميه مما دفع المواطنين للانتظار أمام مقر الوحدة".

وقام المحافظ بالتواصل مع المواطنين واصطحابهم إلى داخل الوحدة المحلية لمساعدتهم في الحصول على خدماتهم والتقدم بطلبات التصالح، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية ضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد الحضور والانصراف والتأكد من انتظام سير العمل والتيسير على المواطنين عند التقدم بأوراقهم للجان التصالح في مخالفات البناء.

كما توجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالزوامل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدة. واطلع المحافظ بنفسه على سجل الحضور والانصراف ليتبين له عدم تواجد 15 من العاملين بالوحدة الصحيه ليقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين ولضبط منظومة العمل.

كما قرر الدكتور ممدوح غراب، إحالة رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للتحقيق للإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك خلال جولة مفاجئة بقرى مركز بلبيس لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية والمخابز والتعرف على احتياجات المواطنين.