ترامب: تحدثت مع ملك السعودية وولي العهد وكثير من الإيجابيات ستحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات سوف تحدث، وذلك قبيل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل توقيع الاتفاق: "تحدثت مع ملك السعودية وولي العهد وأعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات ستحدث".
وكشف ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "5 دول أخرى تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "لقد قطعنا شوطا طويلا مع 5 دول أخرى"، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول.
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تكون السودان وعُمان هما البلدان التالية التي ستوقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم توقيع اتفاقيات تطبيع علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. وأدانت القيادة الفلسطينية، التي لطالما اتهمت إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل، اتفاقات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لنفس الاتفاق مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
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