إيفانكا ترامب: "اتفاقيات أبراهام".. التاريخ يكتب اليوم في البيت الأبيض

قالت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن التاريخ يكتب اليوم في البيت الأبيض، مشيرة إلى توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وكتبت ترامب تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر: "التاريخ يُكتب اليوم في البيت الأبيض. سوف يستضيف الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقيادات بحرينية وإماراتية للتوقيع على اتفاقيات أبراهام".

History is being made today at the White House. @realDonaldTrump will host PM @netanyahu & Bahraini & Emirati leaders to sign the Abraham Accords, advancing peace in the Middle East and formally normalizing diplomatic relations between the Arab nations and Israel. 🕊 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 15, 2020

​كما دعت مستشارة الرئيس الأمريكي إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وإقامة العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين الدول العربية وإسرائيل.

وسبق أن شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيات للسلام، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع اتفاقين في ذات الوقت.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".