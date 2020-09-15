الخارجية الإسرائيلية: السلام عليكم وعلينا... فيديو وصور

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجموعة من شرائط الفيديو والصور لحفل توقيع اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلادها تمر بلحظات تاريخية لن تنسى، وأن حفل التوقيع عبارة عن صورة بألف كلمة، قائلة "السلام عليكم وعلينا..".

صورة بالف كلمة..

السلام عليكم وعلينا.. pic.twitter.com/Rr09n2Z0Lb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 15, 2020

وجاءت تعليقات الخارجية الإسرائيلية بشأن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والبحرين والإمارات برعاية أمريكية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول.

pic.twitter.com/8HDgr2rhej — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 15, 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل ودولة الإمارات ومملكة البحرين pic.twitter.com/rRLZXHnwQu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 15, 2020

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "اتفاق السلام" سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى ويمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد.