تزامنا مع توقيع اتفاق السلام... إسرائيل تفشل في مواجهة صواريخ أطلقت من غزة... فيديو وصور

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" بأن صافرات الإنذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.
מצלמות האבטחה תיעדו: רגע הנפילה באשדוד— גלצ (@GLZRadio) September 15, 2020
(צילום: עיריית אשדוד-מוקד 106-מוקד רואה)@ShaniRami pic.twitter.com/AbqfbUXAgg
وأوضحت أنه تم إطلاق ـ تحديدا ـ صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات، وتم إسقاط أحدهما بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، التي تم تفعيلها قبل عدة أسابيع في منطقة غلاف غزة، فيما سقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود، دون الإشارة إلى وجود إصابات أو أضرار جراء الصاروخ.
עושים שלום בוושינגטון, נלחמים בעזה.— ערוץ 20 (@arutz20) September 15, 2020
רגע יירוט אחד הטילים ששוגרו לעבר ישראל, לפני זמן קצר.
צילום: זאב ליברמן pic.twitter.com/xUjE1DExQv
ويأتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالتزامن مع حفل توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.
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