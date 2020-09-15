تزامنا مع توقيع اتفاق السلام... إسرائيل تفشل في مواجهة صواريخ أطلقت من غزة... فيديو وصور

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" بأن صافرات الإنذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وأوضحت أنه تم إطلاق ـ تحديدا ـ صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات، وتم إسقاط أحدهما بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، التي تم تفعيلها قبل عدة أسابيع في منطقة غلاف غزة، فيما سقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود، دون الإشارة إلى وجود إصابات أو أضرار جراء الصاروخ.

עושים שלום בוושינגטון, נלחמים בעזה.

רגע יירוט אחד הטילים ששוגרו לעבר ישראל, לפני זמן קצר.



צילום: זאב ליברמן pic.twitter.com/xUjE1DExQv — ערוץ 20 (@arutz20) September 15, 2020

ويأتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالتزامن مع حفل توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.