صحيفة: عملية استخباراتية أسقطت شبكة تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن... صور

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها على متن قارب في عرض البحر الأحمر.

ونقل موقع صحيفة "عدن الغد" اليمنية، عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن عملية تتبع وضبط الخلية الحوثية بدأت بعد حصول شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية على معلومات تتعلق بنشاط أفراد الخلية الحوثية أعقبتها عملية رصد وتحري أسفرت عن معلومات دقيقة تتعلق بأفراد الخلية ونشاطها ضمن شبكة تهريب أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

| الإعلام العسكري يكشف تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت باسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الاول وثلاثة من أفرادها pic.twitter.com/XetXRtvUK6 — #مطنوخ_مأرب🇾🇪 (@Marib_11) September 15, 2020

وأوضحت الصحيفة أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر وبناء على معلومات استخباراتية اعترضت قارب أفراد الخلية وعددهم 4 أشخاص بتاريخ 7 مايو 2020 في عرض البحر قبالة منطقة "ذوباب" مضيق باب المندب وبحوزتهم جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد الموقع "ماجلان".

وتابعت "أورد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أسماء وصور أفراد الخلية الحوثية وهم: (علوان فتيني سالم غياث -مسؤول الخلية، محمد عبده محمد جنيد- مساعد مسؤول الخلية، عبده محمد سالم بشارة -أحد افراد الخلية، عتبة محمود سليمان حليصي -أحد افراد الخلية)".

الإعلام العسكري يكشف تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الاول وثلاثة من أفرادها#خليه_تهريب_اسلحه_ايرانيه#اسلحه_ايران_تفتك_باليمن pic.twitter.com/LjJ6Nssu5N — ‏﮼محمد،علي،البيضاني (@MOH_Al_bidani) September 15, 2020

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية كانت كلفت الخلية بالتوجه لإيران وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولاً لميناء بندر عباس في مهمة للتدرب البحري ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب (صمبوق كبير).

وأضافت أن مسؤول خلية تهريب الأسلحة سبق وسافر إلى إيران مع مجموعة مكونة من 4 أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين وتلقى معهم تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري الإيراني لمدة شهر ونصف.

وكشفت أن التدريبات شملت، التمويه والخرائط والـ( جي بي إس) وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات.

ولفتت إلى تولي المدعو "فتيني" والمجموعة مهام تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين في قطاعات بحرية وبرية مختلفة بعد خوضهم تدريبات في إيران نهاية عام 2015 وكشفت التحقيقات مع أفراد الخلية المضبوطة معلومات هامة حول شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الأفريقي ومحطات ومراحل وطرق نقل الشحنات من إيران وصولا للحوثيين، وسبق لها تنفيذ عدة عمليات إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما تولى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عمان إلى المهرة.

كما كشفت اعترافات الخلية المضبوطة هويات مسؤولين حوثيين في شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن موزعين على عديد من المناطق تحت إشراف المدعو محمد أحمد الطالبي- المكنى أبو جعفر الطالبي. بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن سقوط الخلية يمثل ضربة موجعة للمليشيات الحوثية وشبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن.