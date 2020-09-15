تعليقا على اتفاقية السلام التاريخي.. حماس: لا تساوي الحبر الذي كتبت به

علقت حركة حماس على توقيع اتفاقيتي السلام "التاريخي" بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، اليوم الثلاثاء.

ورأت الحركة الفلسطينية أن الاتفاقات المبرمة لن يكون لها أي تأثير على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله.

ونشر الناطق الإعلامي باسم الحركة، حازم قاسم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "هذه الاتفاقات التطبيعية بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به".

هذه الاتفاقات التطبيعية بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به..

شعبنا باصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن — حازم قاسم (@hazemaq) September 15, 2020

وتابع حازم قاسم: "شعبنا بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن".

وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.