السعودية تقول إنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووحدة وسلامة الأراضي العربية

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت من خلاله أن مجلس الوزراء "يشير إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني".

#انفوجرافيك_واس | برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين .. #مجلس_الوزراء يشير إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.#واس pic.twitter.com/C45qFGuoTK — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 15, 2020

وشدد المجلس على دعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.