وزير المواصلات البحريني يبحث مع وزيرة النقل الإسرائيلية مجالات التعاون المشترك

أجرى وزير المواصلات والاتصالات البحريني، المهندس كمال بن أحمد محمد اتصالا هاتفيا مع ميري رغيف وزيرة النقل الإسرائيلية، حيث تبادل الجانبان التهاني بتوقيع إعلان تأييد السلام بين البلدين.