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    توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 15 سبتمبر أيلول

    ترامب يهنئ ملك البحرين بالتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل

    © REUTERS / TOM BRENNER
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (49)
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    تلقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

    وبحسب وكالة أنباء البحرين، "هنأ ترامب ملك البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. معربا عن شكره وتقديره على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق".

    وأكد الرئيس ترامب،

    أن "البحرين انتهجت نهج السلام، والذي يشجع الجميع على الدخول في عملية السلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

     وقال ملك البحرين، إن "السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات".

    وأعرب حمد بن عيسى عن "شكره للرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط، من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا"، بحسب وكالة أنباء البحرين.

    توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الدول الثلاث
    © AFP 2020 / SAUL LOEB
    وزير المواصلات البحريني يبحث مع وزيرة النقل الإسرائيلية مجالات التعاون المشترك

    ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

    واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع بالبيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".

    ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال كلمته، أن "السبيل إلى تحقيق السلام في المنطقة سيكون بتفعيل حل الدولتين، مشيدا في الوقت نفسه بالاتفاق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات".

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (49)

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, ملك البحرين, ترامب
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