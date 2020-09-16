تغريدة لصحفي لبناني تحسم مصير الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة

وقال زهران في تغريدته: "الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب كتب بيان الاعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل، إذا مش الأربعاء، الخميس".
#مصطفى_أديب كتب بيان الإعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل..— سالم زهران (@salemzahran05) September 15, 2020
وإذا مش الأربعاء .. الخميس..
إلا إذا حصلت "معجزة سياسية" ونعتقد أن زمن المعجزات قد انتهى..!
حمى الله #لبنان الواقع على خط الزلزال الدولي_الإقليمي بإنتظار هوية ساكن البيت الأبيض وما سيحمله من مواجهات أو تسويات..!
وأضاف زهران: "إلا إذا حصلت "معجزة سياسية" ونعتقد أن زمن المعجزات قد انتهى..!".
وختم قائلا: "حمى الله لبنان الواقع على خط الزلزال الدولي الإقليمي بانتظار هوية ساكن البيت الأبيض وما سيحمله من مواجهات أو تسويات!".
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