إعلام: الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية يؤجل زيارته إلى بعبدا

كشفت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية، مصطفى أديب، أجّل زيارته إلى قصر بعبدا الرئاسي لإعطاء الوقت الكافي للكتل السياسية للتشاور بشأن تشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لن يزور بعبدا اليوم، وتم تأجيل الموعد حتى يوم غد إفساحا في المجال أمام الاتصالات السياسية حول الحكومة.

ويواجه أديب مصاعب جمة في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، بالإضافة إلى الموافقة الغربية والأوروبية على الأسماء وعدد الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأعلن الصحفي اللبناني، سالم زهران، يوم أمس الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" أن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مصطفى أديب بات على موعد مع تقديم اعتذاره عن التكليف بهذه المهمة.

وقال زهران في تغريدته: "الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب كتب بيان الاعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل، إذا مش الأربعاء، الخميس".

وأضاف زهران: "إلا إذا حصلت "معجزة سياسية" ونعتقد أن زمن المعجزات قد انتهى..!".

وختم قائلا: "حمى الله لبنان الواقع على خط الزلزال الدولي الإقليمي بانتظار هوية ساكن البيت الأبيض وما سيحمله من مواجهات أو تسويات!".