البحرين تعلن شروط الدخول إليها عبر جسر الملك فهد

وبحسب الإجراءات المعلنة، سيكون على المسافرين الخضوع للفحص المخبري للكشف عن فيروس "كورونا" على الجسر (الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين)، ودفع مبلغ 60 ديناراً بحرينياً قيمة التكلفة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

ومن بين الإجراءات كذلك، تحميل تطبيق "مجتمع واعي" والتسجيل فيه، وأشارت إلى أن القادمين إلى البلاد يتم استثناؤهم من هذا الإجراء عند إبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعي"، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وأكدت مملكة البحرين بجميع المسافرين القادمين إليها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية في المملكة.

ودعت المملكة إلى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشددة على أنه عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، أو الكحة الاتصال على الأرقام المخصصة لذلك (444) واتباع التعليمات.