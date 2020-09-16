كشف غاز جديد في مصر يحتوي على 4 تريليون قدم مكعبة

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى في البحر الأبيض المتوسط في مصر.

وأضافت الشركة، في بيان لها ، أن "التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعبة".

وكانت "إيني" أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، نجاحها في حفر بئر استكشافي في منطقة شمال الحماد في البحر المتوسط –قبالة دلتا النيل المصرية- الذي أطلقت عليه اسم "بشروش".

وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترًا من سطح المياه، وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غربي حقل نوروس وكيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوب الغربي، وكلاهما قيد الإنتاج بالفعل.

كما أعلنت السلطات المصرية، في يوينو/ حزيران الماضي، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية جنوب خليج السويس في المياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، ووجود نحو 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.