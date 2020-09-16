"موانئ دبي" توقع اتفاقية لتطوير موانئ ومناطق حرة في إسرائيل

أعلنت شركتا دوفرتاور الإسرائيلية وموانئ دبي العالمية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنهما وقعتا سلسلة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

تشمل الشراكة في اتفاق تطبيع العلاقات، التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي، وأيضا احتمال تأسيس خط شحن بحري مباشر بين ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر وجبل علي في دبي، بحسب "رويترز".

وشركة دوفرتاور مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، شلومي فوجيل، وهو من مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وشريكة في ميناء إيلات، أما دبي العالمية مملوكة لحكومة دبي مشغل عالمي للموانئ.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليمان رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إن "العمل على تأسيس مسارات تجارة بين الإمارات وإسرائيل وأبعد منها سيساعد عملاء الشركة في ممارسة أعمالهم في المنطقة بسهولة وكفاءة أكبر".

بينما قال شلومي فوجيل إن الاتفاق "مجرد بداية لتعاون ثنائي وطويل الأمد وسيتبعه المزيد من الاتفاقات بين موانئ دبي العالمية ودوفرتاور في العديد من القطاعات.

وأضاف: "ستتعاون موانئ دبي العالمية وإسرائيل شيبياردز لتأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا".

وستدرس إسرائيل شيبياردز والأحواض الجافة العالمية-دبي شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.