"مشهد كان يبدو خياليا"... أول ربط تلفزيوني بين الإمارات وإسرائيل والبحرين... فيديو

علق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ربط قناة إسرائيلية مع قناتي دبي والبحرين خلال تغطية توقيع اتفاق السلام، بواشنطن، الثلاثاء.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الإسرائيلي على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا".

واستشهد جندلمان بمقطع فيديو نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية عن الربط، بتعليق قالت فيه: "بعد توقيع معاهدة السلام.. أول ربط تلفزيوني بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.. تلفزيون دبي وتلفزيون البحرين والمحطة 12 الإسرائيلية في أول بث تاريخي مباشر".

مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا. https://t.co/TNIth6OylT — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

ووقّعت إسرائيل رسميا، أمس الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.