الدفاع التركية: مجموعة نفذت هجوما على نقطة المراقبة التركية السابعة في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، إن مجموعة نفذت هجوما على نقطة المراقبة التركية السابعة في إدلب السورية.

أنطاكيا – سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض نقطة المراقبة السابعة التابعة لها في محافظة إدلب شمالي سوريا لهجوم.

وزعمت الدفاع التركية إن ذلك الهجوم الذي تعرضت له كان من قبل مجموعة "موجهة من النظام السوري"، بحسب قولها.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "اقتربت مجموعات تبدو مدنية موجهة من قبل النظام السوري من نقاط المراقبة التركية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وهاجمت نقطة المراقبة السابعة".

وأضافت: "وبعد التدابير المتخذة تم تفريق المجموعات المذكورة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدين عسكريين تركي وروسي سيعقدان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر الوزارة في أنقرة لبحث الأوضاع في محافظة إدلب السورية.