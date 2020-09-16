رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من "ترهيب جيرانها"

حذرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تركيا من "ترهيب" جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.

وأكدت دير لاين، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على "الدعم الأوروبي الكامل لليونان وقبرص على خلفية خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط".

ولفتت إلى أن تركيا تحصل على مساعدات مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين، بحسب موقع "دويتشه فيله".

وأشارت إلى أن "تركيا جارة مهمة وستبقى كذلك. لكن رغم القرب الجغرافي يبدو أن المسافة الفاصلة بيننا تستمر بالتوسع".

وأضافت: "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين وندفع لها مساعدة مالية كبيرة لاستقبالهم. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".

وقالت رئيس المفوضية إنه "يمكن لقبرص واليونان، الدولتين العضوين (في الاتحاد الأوروبي)، الاعتماد على تضامن أوروبا الكامل لحماية حقوقهما السيادية المشروعة".

وأكدت أن "خفض حدة التصعيد في شرق المتوسط مصلحة متبادلة. والطريق الذين ينبغي سلوكه واحد ويقضي بالإحجام عن التصرف بطريقة أحادية ومعاودة المحادثات بنية حسنة لأن هذا هو السبيل المؤدي إلى الاستقرار والحلول الدائمة".