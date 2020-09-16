رجل أعمال عربي من دبي يعتزم شراء ميناء في حيفا

وقع رئيس شركة "Dovertower" الإسرائيلية الخاصة ومجموعة " DP World" المسجلة في دبي، بروتوكولا في مجال الشحن.

ووفقا لصحيفة " يديعوت أحرونوت"، فإن الشركاء يعتزمون دراسة إمكانية الاستحواذ المشترك على ميناء تجاري في حيفا.

وتم التوقيع على البروتوكول في المرحلة النهائية من المفاوضات التي عقدت في دبي بين مالك شركة "Dovertower" وأحد المالكين المشاركين لشركة بناء السفن "Maspenot Israel Shlomi Vogel" مع رئيس شركة "موانئ دبي العالمية" العالمية سلطان أحمد بن سليم.

وقال سلطان أحمد بن سليم في ختام المفاوضات: "سنفتح طرقا بحرية جديدة تساعد عملاءنا على تسريع وتسهيل تسليم البضائع، وآمل أن يكون الاتفاق مع الشركاء الإسرائيليين مجرد بداية عمل مشترك مثمر في مختلف المجالات".

ويشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية متخصصة في الخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والخدمات المختلفة في مجال الشحن البحري.

ووفقًا للبروتوكول المعمول به في إسرائيل، فإن أي استحواذ على مرافق البنية التحتية الاستراتيجية (بما في ذلك الموانئ) من قبل شريك أجنبي مستحيل دون الحصول على تصاريح من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة النقل.