"ميثاق فلسطين" يتخطى مليون متابع... حملة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض التطبيع

أطلقت رابطة إماراتية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل وسما (هاشتاغ) تحت اسم "ميثاق فلسطين"، تخطى متابعوه المليون، خاصة بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأعلنت "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" أن عدد الموقعين على وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" تجاوز المليون رافض للتطبيع مع إسرائيل حول العالم.

وأكدت على حسابها الرسمي على "تويتر" تحت هاشتاغ (وسم) "#الشعوب_ضد_التطبيع" وجود موقعين إلكترونيين، أحدهما باللغة العربية والثاني بالإنجليزية يتيحان التوقيع.

#الامارات71 | الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تدعو للمشاركة في #الحملة_الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسم #الشعوب_ضد_التطبيع وذلك عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت #القدس، كما تدعو للتوقيع على #ميثاق_فلسطين pic.twitter.com/jWXAbzdIJL — الإمارات71 (@UAE71news) September 15, 2020

وأضافت الرابطة "وقع واحصل على ميثاق فلسطين (نسخة إلكترونية) الذي ينص على نصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني لنقول للعالم أن الشعوب ضد التطبيع"، معلنة خلال دعوتها للتوقيع عن "انطلاق الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" ترفض افتتاح سفارة لإسرائيل في أبوظبي https://t.co/7W6ozoYZW8 pic.twitter.com/mPikxz6ToZ — منتدى التحالف لعلوم الدفاع (@udefense1) September 13, 2020

وبمجرد الإعلان عن الهاشتاغ، انتشر كالنار في الهشيم، في عدد ساعات قليلة، بعد التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، ليتخطى المليون متابع، وهو الوسم الذي جاء تحت عنوان "فلسطين دولة محتلة وتحريرها واجب والكيان الصهيوني كيان محتل وعنصري".

"تحت وسم #ميثاق_فلسطين.. حملة شعبية يشارك فيها رواد مواقع التواصل جمعت حتى الآن أكثر من ... ألف توقيع، من شتى البلدان العربية وغيرها، على هذه الوثيقة الرافضة للاحتلال الإسرائيلي وللتطبيع بكل أشكاله، هل تشاركون في هذه الحملة؟".

مع الحملة الشعبية لـ نصرة فلسطين ، نسأل الله أن يفك أسرها ..



#ميثاق_فلسطين pic.twitter.com/BdUy23qtTN — فيصل المطيري (@Faisalm66) September 15, 2020

ودشنت الرابطة الإماراتية من مجموعة من المثقفين والأكاديميين المعارضين خارج البلاد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 أغسطس/آب الماضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

وتهدف الرابطة إلى "مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل".

https://t.co/JI6MkSzqg1



الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع



ميثاق فلسطين — Hiba A. Baidoun (@Hiba1) September 15, 2020

وفور التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات والبحرين، أمس الثلاثاء، انضمت الكثير من الجماعات والمنظمات شعبية المناهضة للتطبيع في الوطن العربي، للمشاركة في الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، وذلك عبر التغريد على وسم "#الشعوب_ضد_التطبيع".

#الامارات71 | الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تعلن تخطي عدد الموقعين على وثيقة #ميثاق_فلسطين حاجز المليون مشترك، وتؤكد في بيان لها، أن ذلك دليل على الرفض الشعبي التام لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب



| #الامارات #البحرين #الشعوب_ضد_التطبيع @UAE4palestine pic.twitter.com/3FroUgCRq1 — الإمارات71 (@UAE71news) September 16, 2020

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تستنكر خطوات التطبيع بين نظام #البحرين و سلطات الاحتلال#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/RgB24fUXhE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 12, 2020

وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.