تسجيل
18:54 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    بعد صدور أحكام بحق قتلة المتظاهرين... ما الذي ينتظر العراق في أكتوبر القادم؟

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104382/73/1043827371_0:118:1280:838_1200x675_80_0_0_61df98bcec4726a2936d2e3d8f7d288f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009161046565710-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%9F/

    أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له أمس الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن والإعدام على 4 من المتورطين في قتل المتظاهرين ووضع 49 آخرين على قوائم المطلوبين للضبط والاحضار.. فهل ترضي تلك الأحكام أهالي القتلى والمصابين وتساهم في تهدئة الشارع العراقي الغاضب من وعود الحكومة قبل حلول الأول من أكتوبر/ تشرين القادم؟

    يرى مراقبون أن قرارات الكاظمي أتت متأخرة وأن الحكم على 4 اشخاص لا يمثل الحد الأدنى من مطالب الشارع، علاوة على أن القتلة الحقيقيين لم يمثلوا حتى الآن أمام القضاء، وأن تلك الأحكام ليست سوى وسائل للتهدئة لمرور الوقت حتى يستكمل الكاظمي مرحلته، وهو ما لن يقبل به الشارع العراقي المنتفض منذ ما يقرب من عام.

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العراق يرفض قروضا دولية "قاسية" ويتحرك لحل أزمة تهدد الرواتب
    الوعود تحولت إلى سراب

    قال أمين عام اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، إن وعود الكاظمي التي أطلقها قبل استلام المنصب وبعد أن أصبح رئيس الوزراء أصبحت سرابا بعد أن تأمل المتظاهرين خيرا فيما تعهد به.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، لا يمكن اختزال قتل ألف وجرح أكثر من 28 ألف متظاهر، واعتقال المئات وتغييب العشرات باثنين أو ثلاث أو خمسة ممن ارتكب جريمة في عهده، فمن هم القتلة الآخرون، ومن أصدر الأوامر، وماذا كان يجري في اللجنة الأمنية التي كان الكاظمي عضوا فيها وهو رئيس جهاز المخابرات.

    جرائم الفساد

    وتابع أمين اتحاد القبائل، ماذا تحقق في جرائم الفساد التي أفلست الدولة العراقية، ونهبوا خزينتها باعتراف مستشار الكاظمي نفسه بأنهم استلموا خزينة خاوية لا يوجد فيها غير 300 مليون دولار فقط، فأين ذهب حيتان الفساد والقتلة الحقيقيين.

    وأشار البياتي إلى أن التمثيل على الشعب أصبح مضحكا بنظر المراقبين، فمن خرج من رحم تلك الأحزاب الفاسدة والكتل الانتهازية لا يمكن أن ينتج منها ما هو في صالح الشعب، ضعف الكاظمي ظهر من أول أيامه التي أراد أن يظهر فيها على أساس أنه المنقذ بعملية "الدورة" التي أجبر على التراجع عنها وإطلاق سراح عناصر حزب الله، بل تم إهانته أمام العالم أجمع، وأيضا الضعف الذي ظهر عليه في أمريكا وتراجعه عن طلب المساعدة الدولية لإنقاذ العراق من الميليشيات الإرهابية، والتي أعلنت أنها من جلبته لهذا المنصب وعليه الطاعة فقط للأوامر التي كلف بها.

    الخلاص والحل

    وأكد أنه لا خلاص ولا حل على يد الكاظمي ولا عهود تنفذ ولا مصداقية فيما يدعيه، وفقد الشعب ثقته به وبالتعيينات الأخيرة للدرجات الرفيعة التي فضحت المستور بتقاسم المناصب بين الكتل والأحزاب، والسؤال؛ متى يتم تنحي الكاظمي أو عزله بعد أن استنفذ الوقت المحدد له من قبل من رشحه للمنصب باتفاق اللاعبين الأمريكي والإيراني لكسب الوقت وترتيب الأوراق الأخيرة للمرحلة القادمة في العراق والمنطقة عموما.

    الاستثمار في العراق بين طموح الحكومة وواقع البلد
    تشرين موعدنا

    من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين/أكتوبر على عزيز أمين، إن تشرين القادم هو موعد الثائرين، أما بالنسبة لمحاكمة قتلة المتظاهرين فلم نلمس أي شيء يذكر من حكومة الكاظمي، بل نحن نصر على أن الكاظمي كان جزءا من منظومة القتل كونه كان عضوا بالخلية الأمنية إبان حكم سلفه عبد المهدي بالإضافة لوجوده على رأس أعلى سلطة أمنية في البلد وهو جهاز المخابرات، ولايزال يشغل هذا المنصب من موقع أدنى.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، الكاظمي جزء من عملية سياسية "بغيضة" وعلى العالم أجمع أن يعرف أننا انتفضنا ضد تلك العملية السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي ودعمتها طهران و شعارنا هو "كفى 17 عام من الذل" و محاكمة قتلة المتظاهرين ليست مطلب إنما واجب أخلاقي و وطني على كل حكومة تدعي الوطنية وحرصها على الشعب العراقي، ووقت التصريحات والوعود انتهى و مضى و نحن ماضون بمشروعنا الوطني العراقي، و ستكون محكمة تشرين هي الحكم على كل القتلة والفاسدين والميليشيات الإرهابية و أذنابهم.

    وأكد عزيز على أن فجر العراق الجديد الناصع ذي الحضارة الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام سيشرق قريبا، فنحن أحفاد نبوخذ نصر و حمورابي و آشور پانيبال، وهذه الحضارة أقدم من كل الديانات.

    مجلس القضاء

    أصدر مجلس القضاء الأعلى، أحكامه بحق المتورطين بقتل المتظاهرين، وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان جاء فيه، أن "المجلس تلقى بتاريخ 15 /9 /2020 احصاءً بالإجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقية القضائية المختصة بقضايا التظاهرات تضمنت صدور (4) أحكام بين الإعدام والسجن وصدور (49) مذكرة قبض لم تنفذ إلى الآن وتوقيف (25) متهما بتلك القضايا قيد التحقيق والمحاكمة حاليا".

    وأشار البيان إلى "تواجد قضايا أخرى تخص جرائم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة وسوف يتم الإعلان عنها حال اكتمال الإحصاء الخاص بها".

    أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، قرب مباشرة ثاني مراحل التحقيق القضائي لتحديد المتورطين في قتل المحتجين خلال "ثورة تشرين" من العام الماضي، وتقديمهم للعدالة.

    مايكروسوفت
    YouTube.com
    "بعد دفنها قبل أعوام"..."مايكروسوفت" تسترجع أسطوانة بيانات هائلة من أعماق المحيط... صور وفيديو
    وقال الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بشأن توجيهات المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بخصوص الانتخابات المبكرة ومحاسبة المجرمين ومكافحة الفساد، "بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق".

    وأكد أن "مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

    وشدد الكاظمي على تصميم الحكومة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، قائلا "قد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريبًا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة".

    وأعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأحد الماضي، تأييده إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد "حزيران/يونيو 2021"، وضرورة تطبيق الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.

    واندلعت بالعراق، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

    وسقط خلال الاحتجاجات التي دامت عدة أشهر، وبحسب تقديرات متطابقة، نحو 800 قتيل بينهم نحو 30 من ضباط وعناصر الشرطة، وأصيب نحو 22 ألف شخص.

    انظر أيضا:

    باحثة تكشف عن الأسباب الرئيسية المسببة لانتشار السرطان سريعا في جسم الإنسان
    "لا يمكن إيقافه"... جنرال إيراني يكشف عن سلاح شبه ثقيل "يختبئ في قاع المحيط"
    "النائم الأبدي"... كائن جديد دفن حيا قبل 125 مليون عام... صور
    العراق يرفض قروضا دولية "قاسية" ويتحرك لحل أزمة تهدد الرواتب
    "بعد دفنها قبل أعوام"..."مايكروسوفت" تسترجع أسطوانة بيانات هائلة من أعماق المحيط... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    القضاء, أحكام, متظاهرين, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث خلال التدريب العسكري في معسكر إلسنبورن للجيش البلجيكي في بوتغينباخ، بلجيكا، 10 سبتمبر 2020
    الأميرة والجيش... ولية العهد التي تعتمد عليها البلاد
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك