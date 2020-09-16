غوتيريش: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يعطي فرصة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات أوقف ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية مما خلق فرصة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.

الأمم المتحدة، 16 سبتمبر - سبوتنيك. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "من المهم اغتنام الفرصة. هذا الاتفاق، بغض النظر عن سياقه، حقق نتيجة هامة جدا - وقف ضم الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت دائما تحذر من العواقب المأساوية التي قد تترتب على الضم، للسلام والاستقرار في المنطقة، "مما قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين".

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة بالقول "نحن نعتقد أن الحل القائم على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل مشكلة شعبين ينبغي أن يكون لهما القدرة على العيش معا في سلام".

وأضاف بقوله "هذه الفرصة موجودة الآن، وقد تم تعليق الضم، ونعتقد أنه الوقت المناسب لإعادة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إيجاد حل سياسي".

وتابع غوتيريش، قائلا: "بغض النظر عن وجهات النظر التي قد تكون حول الاتفاق [بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة]، سيكون من المهم جدا للفلسطينيين والإسرائيليين الدخول في مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس، دونالد ترامب، والذي أكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين.