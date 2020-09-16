اليمن... قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" بالحديدة

دارت، اليوم الخميس، مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحُدَيدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في القوات المشتركة لوكالة "سبوتنيك"، إن مقاتلين من جماعة "أنصار الله" نفذوا محاولتي تقدم متزامنتين باتجاه مواقع عسكرية في حي 7 يوليو/تموز وشرقي مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، من إحباط محاولتي تقدم الجماعة.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وتأتي تلك المواجهات بعد أسبوع من إعلان القوات المشتركة، مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله" أثناء إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع شرقي مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة.

من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها في صنعاء، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بتنفيذ 93 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.

وذكرت الجماعة أن "الخروقات شملت 12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لأكثر من 80 صاروخاً وقذيفة، و68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".

وقالت إن "طائرات استطلاعية مقاتلة، شنت 7 غارات على مدينة الدُريهمي جنوبي الحديدة، في حين حلقت 5 طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكِيلو 16 والمَنَظر (شرق وجنوب مدينة الحديدة)، و6 طائرات استطلاع في أجواء التُحيَتا والجَبلَية والفَازَة (جنوبي الحديدة)".