الإمارات... فيديو لحوادث مروعة في شوارع أبو ظبي

وبحسب الصفحة الرسمية لشرطة أبو ظبي على فيسبوك، و"تويتر": "بثت شرطة أبو ظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي مشاهد حقيقية لحوادث مرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبو ظبي".
#أخبارنا | شاهد خطورة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء#شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي@AbudhabiMCC https://t.co/yM9Qjb2pan pic.twitter.com/FPGaC1QkkS— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 16, 2020
ودعت الشرطة بحسب الصفحة "السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الإشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق".
وأصدرت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، الأسبوع الماضي، قراراً بشأن حجز المركبات وشروط فكه وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في الإمارة، "بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية"، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.
#فيديو | توضيح من قبل المقدم د مسلم محمد الجنيبي حول مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء .#شرطة_أبوظبي pic.twitter.com/AHlNPZEnCF— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 15, 2020
وحدد القرار عدداً من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفكه، وتبلغ القيمة المالية لفك الحجز في حالة صدم دورية الشرطة أو التسبب في تلفها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بدورية الشرطة.
#تنويه | #شرطة_أبوظبي تبدأ في نشر مخالفات القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن #حجز_المركبات بإمارة أبوظبي وذلك على منصاتها في مواقع الاجتماعي بأربع لغات متضمنة المخالفة والغرامة والنقاط المرورية ومدة حجز المركبة وقيمة فك حجزها. https://t.co/1umSMJH0bu pic.twitter.com/UDljcj7Hdr— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 15, 2020
وأوضح القرار أنه في حال قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، فإن قيمة فك الحجز تبلغ 50 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز في حال تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 50 ألف درهم إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.
ولفت القرار إلى أنه في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال مدة حجز المركبة سيتم بيعها في المزاد العلني، لسداد قيمة المخالفة، وأشارت شرطة أبو ظبي إلى أنه في حال تجاوز قيمة المخالفة لقيمة السيارة، سيكون على المخالف دفع باقي قيمة المخالفة وستوضع في ملفه المروري.
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