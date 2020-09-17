لبنان... الرئيس المكلف يزور قصر بعبدا بعد ظهر اليوم للتشاور

قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، تم تأجيلها إلى ما بعد ظهر اليوم الخميس، لإجراء المزيد من المشاورات.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس لبناني سابق: تكليف مصطفى أديب يشكل فرصة لبلادنا "الجديد" اللبناني إنه "تم تأجيل موعد زيارة الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى بعبدا حتى بعد ظهر اليوم بعد أن اتصل أديب صباحا بالرئيس ميشال عون فسحا للمجال أمام مزيد من الاتصالات".

ولفت إلى ما نقلته مصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن أديب، التي تقول: "الرئيس المكلف مصطفى أديب، يدرك حساسية الوضع، وأنه ما زال يراهن على تعاون الجميع لتجاوز التأزم الحاصل.

وأضاف: "من اللحظة الأولى لتكليفه تشكيل الحكومة تم مد اليد في اتجاه الجميع من دون أن يستثني أي طرف، حتى أولئك الذين لم يسموه في استشارات التكليف".الموقع إلى قول الرئيس المكلف: "أنه منفتح على كل الاطراف والتعاون معهم، وأنه من موقعه الوسطي لن يكون أبدا في موقع الصدام أو المواجهة لا مع الطائفة الشيعية ولا مع غيرها، وأن الأساس لديه هو إتمام مهمته بتشكيل حكومة بالتعاون مع الجميع، وبمهمة محددة لإنقاذ الدولة".

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"النهار": تأجيل زيارة الرئيس المكلف لبعبدا الى الساعة الواحدة من بعد الظهر — Annahar (@Annahar) September 17, 2020

ولفت الموقع إلى قول مصادر: "نسمع كلاما من هنا وهناك عن اعتذار أو اعتكاف أو ما شابه ذلك، علما أنه لم يصدر عن الرئيس المكلف أي كلام من هذا النوع".

مراسلة "الجديد": تأجيل موعد زيارة الرئيس المكلف مصطفى اديب الى بعبدا الى بعد ظهر اليوم بعد ان اتصل اديب صباحاً بالرئيس عون فسحاً للمجال أمام مزيد من الاتصالات @RawandAbouKhzam — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 17, 2020

​وتابع: "الرئيس أديب ما زال يأمل بتعاون كل الأطراف، وهذا هو المطلوب في هذه اللحظة الحرجة، خصوصا أن لبنان لا يحتمل مزيدا من هدر الوقت أو الفرص".

وأضافت: "في حال اصطدم بمحاولات تعطيل لمهمته التي قبل ان يتصدى لها، فبالتأكد كل الأمور واردة في هذه الحالة، وذلك أن الرئيس المكلف لا يقبل أن يكون شاهدا على هذا التعطيل وبالتالي في ضوء التعطيل، ولن يتأخر في اتخاذ الموقف والقرار الذي يراه مناسبا".