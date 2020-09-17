خصومات تصل لـ 20 %... مصر للطيران تطلق حملة لتشجيع السفر

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، وقالت: "يأتي ذلك تيسيرا على عملاء الشركة وفي ضوء الاهتمام بمنحهم المزيد من خيارات السفر وتحفيزهم علي العودة مرة أخري للاستمتاع بالطيران وتجارب السفر في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة".

وأضافت: "وفرت الشركة لعملائها إمكانية سداد قيمة رمزية من تكلفة تذاكر سفرهم مقدما في صورة قسائم شراء".

وتنقسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بـ 3 آلاف جنيه وتتيح للراكب 10 في المئة تخفيض على ثمن التذكرة، والثانية بـ 500 جنيه وتتيح للراكب 15 في المئة تخفيض على ثمن التذكرة، أما الشريحة الثالثة فهي 700 جنيه وتتيح للراكب 20 في المئة تخفيض على ثمن التذكرة.

وتابعت: "تلك التخفيضات على الرحلات الدولية المباشرة لمصر للطيران"، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء شراء القسائم في الفترة من 20 سبتمبر/ أيلول حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع الاستفادة بنسبة التخفيض خلال عام من تاريخ إصدار القسيمة على الوجهة التي يختارها العميل في التوقيت المناسب له.

ولفتت إلى أن ذلك يمكن أن يتم من أي مكتب من مكاتب مصر للطيران داخل جمهورية مصر العربية أو عن طريق مركز الاتصالات (1717) من أي هاتف محمول أو على رقم (090070000) من أي خط أرضي.

وتسير مصر للطيران في الوقت الحالي رحلات مباشرة إلى أكثر من 35 وجهة دولية.

وتخطط الشركة لزيادة عدد الوجهات خلال الفترة المقبلة مع قرار بعض الدول فتح أجوائها مرة أخري لتشغيل واستقبال رحلات دولية.