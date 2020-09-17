العراق يجدد دعوته لرفع اسمه من قائمة الدول العالية الخطورة

جددت وزارة الخارجية العراقية دعوتها للمفوضية الأوروبية إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول العالية الخطورة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس: "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفت البيان إلى أن "الجانبين ناقشا موضوع رفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وجدد الوزير "دعوة الجهات المعنيّة في المفوّضيّة للإسراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنيّة في العراق، بغية استكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة".

وأشار البيان إلى أن الوزير "ثمن خلال اللقاء أهمية مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعراق في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال المساعدات الإنسانيّة".

وأشاد الوزير "بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للعراق، لا سيما مساعدته في مجال مواجهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عقدت بتاريخ 8/9/2020".

ولفت إلى "أهمّية اتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أنه يمثل الإطار الاستراتيجي للعلاقة بين الجانبين".

وشدد على "أهمّية استئناف عقد اجتماعات باقي اللجان الفرعيّة المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين، وهو لجنتا التجارة والطاقة".