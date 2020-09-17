صحيفة سعودية: اتفاق السلام يحقق التوازن ويحجم الخطر التركي الإيراني

قالت صحيفة سعودية إن إبرام الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هو قرار سيادي يخص الدولتين اللتين وضعتا في اعتبارهما حتما موقفهما من القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، في افتتاحيتها صباح اليوم الخميس، أن الدولتين وضعتا في اعتبارهما ضرورة حل القضية الفلسطينية بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف خطة ضم أراضي الضفة الغربية، وأن الاتفاقيتين تحافظان على حل الدولتين، وأنهما تظلان داعمتين قويتين للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات والبحرين بدأتا مرحلة جديدة في العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل، على قاعدة أن "التطبيع يجعل كل ما هو ليس طبيعيا.. طبيعيا"، إذ يرى البعض أن الخاسر فيها هي القضية الفلسطينية، فيما يرى الطرف الآخر أن التطبيع سيساهم في فك عقدة القضية وحلحلة المواقف الإسرائيلية رويدا رويدا، وهناك طرف نشاز متآمر ومتاجر بالقضية الفلسطينية يرى أن ما حصل هو قتل للقضية ووأد للصراع العربي الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء "هم الذين باعوا القضية بثمن بخس، وعلى رأسهم تركيا وإيران، اللتان تسعيان لتدعيم دورهما الإقليمي والإسلامي على حساب القضية الفلسطينية".

وأكدت الصحيفة السعودية، قائلة: "إن النظام الإيراني الذي ظل يتآمر على القضية الفلسطينية ويتشدق بالشعارات، يشعر اليوم بالرعب وقرب زوال نفوذه الإقليمي، وإعطاء دفعة كبيرة لإستراتيجية الرئيس ترامب لممارسة أقصى ضغط على إيران، التي هندست وجود ميليشيات طائفية وأصبحت تهدد الدول العربية من خلال نشر الفكر الطائفي في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن".

ولفتت الصحيفة إلى أن النظام التركي يدعم ما يعرف بـ"الإسلام السياسي"، وهو ما تجسده جماعة الإخوان في عدة دول عربية، خصوصا تونس وليبيا، كون تركيا هي العدو الأكثر خطورة على الدول العربية.

وأفادت الصحيفة بأن مسار السلام، أو "مشروع أبراهام" يعتبر بمثابة تغيير حقيقي في قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.