"دبي للسلع المتعددة" تعلن افتتاح مكتب لها في إسرائيل

وقعت مؤسستان في الإمارت وإسرائيل مذكرة تفاهم في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية أخيرا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس لتعزيز التجارة الإقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة تم توقيعها خلال مؤتمر افتراضي.

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من المذكرة "تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل".

ونقلت الوكالة عن أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، قوله إن "المذكرة الاستراتيجية الموقعة بين بورصة دبي للماس وبورصة إسرائيل للماس تعتبر مهمة وتفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين".

وأضاف أن "مركز دبي للسلع المتعددة مكلف من قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي وستجذب هذه المذكرة الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين".

وقال بن سليم إن "اقتصادي دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكارا وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مواتٍ للغاية للتنمية في المنطقة".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل".

وأشار بن سليم إلى أن البورصتين "التزمتا بتبادل المعرفة والخبرات إلى جانب تعزيز فرص التعاون المتبادل وإبرام الشراكات على مستوى المعارض والزيارات والمؤتمرات بهدف تعزيز التجارة الإقليمية ودعم النمو في صناعة الماس العالمية".

ونقلت الوكالة عن يورام دفاش رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس رئيس بورصة إسرائيل للماس أن "دبي أصبحت بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة واحدة من أهم مراكز الماس في العالم وستكون هذه المذكرة بين مركزينا العالميين ذات قيمة هائلة لكلا الجانبين".

وأشار إلى: "أنه انطلاقا من الاتحاد العالمي لبورصات الماس تشرفنا بالتعرف على قادة صناعة الماس في دبي وسنتمكن عبر هذه المذكرة من البناء على هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الأعضاء المسجلين في كلتا البورصتين".

وبحسب الوكالة، أصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم ففي عام 2003، بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي).