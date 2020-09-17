نتنياهو يكشف حقيقة "السلام مقابل السلام "

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حقيقة مفهوم "السلام مقابل السلام".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، وضح من خلالها مفهومه وطريقة بلاده في التعاطي مع "السلام مقابل السلام".

وقال نتنياهو: "صندوق أبو ظبي للاستثمار، الذي يدير مئات المليارات من الدولارات، يفتتح أول مكتب له خارج الدولة ... في إسرائيل!".

קרן ההשקעות של אבו דאבי שמנהלת מאות מיליארדי דולרים פותחת את משרדה הראשון מחוץ למדינה... בישראל!



כך נראה שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, שיעשה טוב לכל אחת ואחד מכם. pic.twitter.com/PZKTqGxDQw — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 17, 2020

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة التي سيفيد بها السلام مقابل السلام، السلام من القوة، الذي سيفيد كل واحد منكم".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أول أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.