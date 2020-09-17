مصر للطيران تمنح مولودة على طائرتها تذكرة مجانية مدى الحياة... صورة

حرصت شركة مصر للطيران على تهنئة الراكبة اليمنية هيام نصر ناجي، بسلامتها عقب ولادتها لطفلتها على متن الرحلة المتجهة من القاهرة إلى لندن.

وقررت الشركة منح المولودة تذكرة سفر مجانية مدى الحياة.

وقال الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس مجلس إدارة الشركة: "من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا، ويسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهى منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة. وأقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي".

هنيء الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية علي سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة والتي أنجبتها علي متن الطائرة أثناء رحلة مصرللطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن. pic.twitter.com/WDLsBFePDW — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) September 17, 2020

وكان قائد طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى لندن، قد قرر الهبوط اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع.

وطلب الطيار الهبوط الاضطراري لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة على الأراضي الألمانية.