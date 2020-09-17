أسراب الطائرات العسكرية والمدنية توثق حدثا غير مسبوق في سماء السعودية

قالت هيئة الترفيه السعودية، أمس الأربعاء، إن المملكة ستشهد أكبر عرض جوي في الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي.

وأوضحت في إعلان لها أن العرض يشمل مشاركة نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في العرض الجوي، يوم العيد الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن فعاليات اليوم ستشهد عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، والتي سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى السنوية.

عروض "همة الـ 90" تزيّن سمانا ✈️ في #اليوم_الوطني الـ 90 🇸🇦💚 تابعوا البث المباشر عبر @saudiatv و منصات الهيئة #همة_حتى_القمة 🇸🇦 pic.twitter.com/O5kPVfXi5O — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 16, 2020

سمانا في #اليوم_الوطني السعودي الـ 90 🇸🇦 تتزيّن بعروض الألعاب النارية اللي راح تشاهدونها في نقل مباشر عبر @saudiatv ومنصات #هيئة_الترفيه #همة_حتى_القمة 🇸🇦 pic.twitter.com/XiTOLMl3SZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 16, 2020

​وكانت هيئة الترفيه كشفت، في وقت سابق، عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف في الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.