التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب أراضي المملكة العربية السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وينفذ التحالف ضربات جوية على أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وشمال وغرب البلاد؛ كما يستهدف "أنصار الله" الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.