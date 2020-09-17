الرئاسة اللبنانية: مصطفى أديب يعلن استمرار مشاورات تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، على التريث قليلا، واستمرار مشاورات تشكيل الحكومة.

بيروت، 17 سبتمبر - سبوتنيك . ويأتي تكليف مصطفى أديب في ظل استمرار حالة من عدم التوافق على اختيار الحقائب الوزارية بين كتل سياسية في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، التقى الرئيس ميشال عون، والذي استعرض معه الصعوبات التي تواجه تكليف الحكومة.

وبينت الرئاسة اللبنانية أنهما اتفقنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات، مضيفة "نأمل خيرا".

وفي السياق نفسه، أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" رفضها بشكل قاطع أن يسمي أحد عنها الوزراء الذين ينبغي أن يمثلوها في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزورة التمثيل، هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية.

ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تسمية كافة الوزراء الذين سيمثلون الطائفة داخل الحكومة.

وكان حسين الوجيه، المستشار الإعلامي لرئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​، قد نفى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نفياً قاطعاً ما ذكرته قناة "إل بي سي" عن أن الحريري اشترط أن يسمي هو الشخصية الشيعية التي ستتولى المالية، لكنّ هذا الامر اصطدم برفض رؤساء الحكومة السابقين لاسيما الرئيس ​فؤاد السنيورة​ وبرفض ​الثنائي الشيعي".