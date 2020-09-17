ليبيا والشرق الأوسط يتصدران مباحثات بوغدانوف مع نظيره المصري

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره المصري نزيه النجاري، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الشأن الليبي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تعليقا على اللقاء الذي جرى بالأمس 16 أيلول/سبتمبر:

"تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، فضلا عن آفاق تعزيز تسوية فلسطينية إسرائيلية".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين، فضلًا عن بحث تطوير العلاقات بين البلدين. كما رحب الطرفان بتصريحات طرفي النزاع في ليبيا بشأن وقف الأعمال العدائية، والبدء بالحوار السياسي.

وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.