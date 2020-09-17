بعد استهداف مطار "أبها"... "أنصار الله" تتحدث عن "الحل المتوازن" في اليمن

شدد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول، على ضرورة أن يكون الحل في اليمن متوازنا.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد الحوثي، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" رفض أي حل يفرضه التحالف العربي عبر الأمم المتحدة التي اتهمها بالانحياز.

وقال القيادي الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، "إن عودة اليمن إلى الوضع الطبيعي ما قبل العدوان هو الأمر الحيوي لليمنيين".

واشترط القيادي في جماعة "أنصار الله" أن يشمل الحل "عودة الرواتب وخروج المحتلين وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار وترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات".

وجاءت تصريحات الحوثي، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرة مسيرة.

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثي، تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3" على هدف عسكري في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "تنفيذ سلاح الجو المسير هجوماً بطائرة مُسيرة نوع صماد 3 على هدف عسكري في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية".

وأوضح المسؤول العسكري في "أنصار الله"، بقوله: "يأتي هذا الاستهداف، ردا على تصعيد العدوان الجوي، وحصاره المتواصل".

كما أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.