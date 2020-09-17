استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة وسط العراق

استهدف تفجير بعبوة ناسفة، اليوم الخميس، رتل شاحنات يحمل معدات للتحالف الدولي في محافظة بابل وسط العراق، دون وقوع ضحايا.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان، "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين إلى انفجار بعبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

وأضافت الخلية أن "الانفجار لم يخلف خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها"، دون تحديدها.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.