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    مصر: نرحب بعودة الطيران بين مصر وروسيا ونتوقع تأثيرها في حركة السياحة

    © AP Photo / Vinciane Jacquet
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    رحب كلا من رئيس هيئة تنشيط السياحة المصري هشام الدميري ونائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي بعودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا، والتي توقفت منذ ما يقرب من 5 أشهر، وتوقعا أن تسهم عودة الطيران بين البلدين إلى تنشيط السياحة في مصر بعودة ولو جزئية للسياح الروس.

    وقال الدميري في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، "قرار عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو خطوة جيدة جدا وتنم عن عمق الروابط بين البلدين وكذلك ثقة الحكومة الروسية في المؤسسات المصرية وقدرتها على التغلب على فيروس كورونا".

    مضيفات الطيران الروسي فيم آفيا الروسية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    وأضاف الدميري أن "روسيا كانت أهم الدول المصدرة للسياحة للمقاصد السياحية المصرية، وانقطعت السياحة منذ خريف 2015، وعاد الطيران المنتظم للقاهرة مؤخرا، وكانت هناك مناقشات لعودة الطيران العارض بين البلدين، لعودة السياحة للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، ولكن مع انتشار وباء كورونا أوقف كل شء، ولكن الخطوة الحالية جيدة جدا، فنحن نمكن أن نقدم للسائح الروسي أنماط سياحية مختلفة في القاهرة، ويمكن أن ينطلق من القاهرة لمقاصد سياحية أخرى بطريقة ما".

    وأشار الدميري إلى أنه "يجب أن تكون هناك طرق منظمة لانتقال السياح من القاهرة إلى المقاصد السياحية المختلفة، سواء الأقصر أو أسوان أو البحر الأحمر".

    وتابع "بالطبع ستكون الأعداد ستكون أقل بكثير من الأعداد التي كانت تأتي على الطيران العارض، ولكن كبداية خطوة مبشرة وبريق أمل كبير جدا بالنسبة للسياحة".

    وأوضح أنه "بخصوص عودة الطيران المنتظم بين روسيا ومنتجعات مصرية بدلا من الشارتر، أرى أن التنوع مطلوب لأي منتجع أو دولة أو منطقة سياحية، الطيران العارض منخفض التكاليف ويمكن أن تكون هناك بعض العوائق في الفترة الأخيرة عودة الطيران العارض، ولكن لا أعتقد أنه سينعدم، ولكن أعتقد أن هناك سياح يفضلون الطيران العارض وآخرون يفضلون الطيران المنتظم، وأرى أن التنوع مطلوب ويجب أأن تشجع شركات الطيران والدول هذا التنوع".

    رمز الصداقة الروسية المصرية في شرم الشيخ
    © Sputnik .
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    وعن تكلفة السياحة، قال "أعتقد ستكون هناك زيادة في تكلفة السفر والسياحة في هذه الفترة، نتيجة أعباء الوقاية والتعقيم وتطبيق البروتوكولات الصحية، وهذه ضرورات ونحن ناجحين فيها بالفعل، ولكن حرصا من صناع القرار على عودة الرحلات ووضع حالة الكساد في الاعتبار، فالمنتجعات المصرية حريصة على تقليل هامش الربح وتقدم أسعار وحزم تسويقية محفزة وأسعار معتدلة للسياح".

    من جانبها رحبت شلبي بقرار عودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو والتي في تصريحات حصرية لسبوتنيك "السائحين الروس مرحب بهم دائما في كل المقاصد السياحية المصرية".

    وأضافت شلبي "طب السوق الروسي على السياحة في مصر هو ما سيحدد طبيعة الرحلات، وما إذا كانت منتظمة أو عارضة، فوجود أعداد كافية سيعني القدرة على توفير خط مباشر للمنتجعات والمقاصد السياحية".

    وأوضحت شلبي "هناك فرصة للسائحين الروس للوصول مباشرة للقاهرة من روسيا دون توقف في إسطنبول، ولو توفرت أعداد كافية يمكن ترتيب رحلات داخلية من مطار القاهرة للمقاصد السياحية بالتزامن مع وصول الرحلات الروسية، هذا يتوقف على الأعداد الراغبة للتوجه لمقصد سياحي، سنرحب جدا بذلك".

    وعن تكلفة السياحة أكدت شلبي "الأسعار بالفعل منخفضة ومنافسة جدا، الفنادق تقدم أسعار منخفضة، لأن الفنادق اليوم لا تبحث عن الأرباح، فالأوضاع العامة تجعل الفنادق والمنشآت السياحية تعطي الأولوية للاستمرار في العمل وليس جني الأرباح، والسائح الروسي بشكل عام له أفضلية في الأسعار في مصر".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سياحة, روسيا, مصر
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