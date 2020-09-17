قائد حرس الحدود المصري: أنقذنا 11 تركيا من الغرق

كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود المصرية، عن أن قواته أنقذت، خلال الفترة الماضية، 11 تركيا من الغرق في دورية بحث وإنقاذ بحري.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها شحاتة لقناة "دي إم سي" أوضح خلالها أن عملية الإنقاذ تمت في 2019 بعد غرق لانش الصيد الخاص بالأتراك في منطقة أبو رماد، كما تم انتشالهم من المياه وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وتابع شحاته: "أحد أفراد هؤلاء الطاقم كان يشعر بتعب بسبب الحادث، فأخدناهم وأجرينا كشفا عليهم، اطمأننا عليهم، بعدها تواجدوا في أحد مكاتب المخابرات التابعة لنا وقدمنا لهم وجبة الضيافة إلى أن تم تسليمهم لجهات الاختصاص".

وأشاد قائد قوات حرس الحدود بقواته مشيرا إلى أنهم مدربون ومؤهلون على البحث والإنقاذ، موضحًا أن قوات حرس الحدود تتعاون في أعمال البحث والإنقاذ مع القوات الجوية والبحرية، فضلًا عن هناك خط تواصل ما بين قوات حرس الحدود ومركز البحث والإنقاذ الرئيسي.

في سياق آخر، هاجم زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن سياساته "جعلت تركيا وحيدة في أزمة شرق المتوسط".

وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، انتقد أوغلو سياسات الحكومة التركية في الشرق الأوسط، قائلا: "رغم أننا محقين في أزمة شرق المتوسط، إلا أننا بقينا وحيدين في مواجهة هذه الأزمة فلا يدعمنا أحد سوى أذربيجان"، وأضاف أوغلو "هذا يدل على وجود خلل في الدبلوماسية التي تتبعها وزارة الخارجية".