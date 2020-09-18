الخطوط القطرية تضاعف عدد وجهاتها 3 مرات بحلول منتصف أكتوبر

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الشركة بذلك "تضاعف عدد وجهاتها ثلاث مرات".
الخطوط الجوية القطرية تعلن عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة لتضاعف بذلك الناقلة القطرية عدد وجهاتها إلى 3 مرات بحلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك مع استئناف خدماتها إلى عنتيبي وهانوي وسيشيل وويندهوك ويريفان، بالإضافة إلى إطلاق رحلاتها الجديدة إلى أكرا. #قنا pic.twitter.com/rBgh5jRsJN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 18, 2020
وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "مع استئناف خدماتها إلى عنتيبي وهانوي وسيشيل ووندهوك ويريفان، بالإضافة إلى إطلاق رحلاتها الجديدة إلى أكرا".
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