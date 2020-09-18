الخطوط القطرية تضاعف عدد وجهاتها 3 مرات بحلول منتصف أكتوبر

الخطوط الجوية القطرية تعلن عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية إلى أكثر من 90 وجهة لتضاعف بذلك الناقلة القطرية عدد وجهاتها إلى 3 مرات بحلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك مع استئناف خدماتها إلى عنتيبي وهانوي وسيشيل وويندهوك ويريفان، بالإضافة إلى إطلاق رحلاتها الجديدة إلى أكرا. #قنا pic.twitter.com/rBgh5jRsJN