وفاة اللاعب اللبناني محمد عطوي متأثرا بإصابته برصاصة في رأسه

توفي، صباح اليوم الجمعة، لاعب فريق الأنصار اللبناني السابق محمد عطوي متأثراً بجراحه بعد نحو الشهر على إصابته برصاصة طائشة في رأسه.

ونعى نادي الأنصار، في بيان، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" عطوي، قائلا: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي. وهي وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادي الأنصار لما يمثله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائدا في الملعب خلوقا مهذبا أعطى للأنصار الكثير".

وتقدم نادي الأنصار "إلى عائلته بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه وان يلهم أهله الصبر والسلوان".

ضحايا مجتمع يحزن ويفرح برصاص طائش مجنون 💔إنا لله وإنا إليه راجعون #محمد_عطوي l pic.twitter.com/wBULr8bwSo — فَرَح شَكَرون 🇱🇧 (@Farah_Shakaron) September 18, 2020

وختم بيان النادي: "ابن الثانية والثلاثين عاماً، والذي يعتبر من اللاعبين المميزين في كرة القدم اللبنانية سلم الروح صباح اليوم، في مستشفى المقاصد بيروت".

هكذا في بلدي، قد يضرب معك الموت موعداً فقط لأن أخرقاً قرر أن ينتشي لحظة غضب أو فرح! هكذا قد تُيتِّم أطفالك فقط لأن خارجاً عن القانون قرر أن يضحك على ما تبقى من سلطة دولة برصاصاته الطائشة وسلاحه الهائج!

رحم الله المظلوم #محمد_عطوي وصبَّر أسرته الكبيرة والصغيرة pic.twitter.com/2AnAS9Nj41 — محمد نسر (@mohamadneser) September 18, 2020

وكان عطوي قد تعرض لإصابة خطيرة، في أغسطس/آب الماضي، بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا ببيروت.

ووفقا لوسائل أعلام لبنانية، لم تعرف أسباب إطلاق الرصاص.