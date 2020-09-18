اندلاع حريق ضخم بمستودع للأخشاب في السعودية... صور

اندلع حريق ضخم في مستودع للأخشاب في مدينة تبوك السعودية، ما استدعى تدخل رجال الدفاع المدني في المدينة للسيطرة على الحريق وإخماده.

فرق الدفاع المدني في مدينة تبوك باشرت بلاغاً لحريق في مستودع للأخشاب يبلغ مساحته 500 م2 تقريباً، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد ولم ينتج جراء الحادث اي اصابات او وفيات ولله الحمد #تبوك pic.twitter.com/xKICiApSyV — سناب تبوك 🇸🇦 (@snap_tabuk) September 18, 2020

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً مساء أمس الخمیس عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب بمساحة 500 متر مربع تقريبا".

وأكد أنه "تمت السیطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقیام بعملیات التبريد، فیما لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفیات".