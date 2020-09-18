استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" بشأن الأسرى

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" بلجنة الأسرى والمعتقلين، الذي تستضيفه سويسرا.

ووجه غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة إلى الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، قائلا: "اختتموا النقاش، اطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية".

غريفيث: "انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي #اليمن اليوم. أشكر #سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الاحمر @ICRC للمشاركة في ترؤس الاجتماع. رسالتي إلى الأطراف هي لاستكمال النقاشات ليتم إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة وإدخال الراحة إلى قلوب آلاف العائلات اليمنية". — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 18, 2020

​وشكر المبعوث الأممي سويسرا على الاستضافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على المشاركة في ترؤس الاجتماع.

من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله".

وقالت اللجنة، عبر حساب بعثتها في اليمن، على "تويتر": ‏"يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين".

وأكدت اللجنة "الاستعداد لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقاً لدورها كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".