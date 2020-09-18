عودة أكثر من 400 لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأنه أكثر من 400 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 الساعة الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك . وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الأخيرة عاد 411 لاجئا آخر (منهم 123 امرأة و210 أطفال) إلى سوريا من أراضي لبنان".

وعاد اللاجئون عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة اللاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبحسب المركز، لم تسجل عودة نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.