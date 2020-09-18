رئيس الوزراء العراقي يزور باريس الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان عقب لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس اليوم، "التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره الفرنسي، السيّد جان إيف لودوريان، وبحثا تطوُّرات الوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، وأهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائيّ أم ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم "داعش" الإرهابيّ" [المحظور في روسيا].

وأضافت "كما بحثا المشاريع الاقتصادية التي يمكن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل".

وقام الرئيس الفرنسي أوائل الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة إلى لبنان. وعقب استقباله رسميًا من الرئيس العراقي، كتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "سعيد بزيارتي الأولى إلى العراق وجئت لدعمه في وقت يواجه فيها الكثير من التحديات".

وتابع: "هناك الكثير من التحديات لضمان سيادة العراق اقتصاديا وأمنيا داخليا وفي المنطقة".