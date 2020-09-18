وفاة طبيب فلسطيني في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، وفاة طبيب فلسطيني، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نضال جبارين، وهو في الخمسينيات من عمره ويعمل طبيبا، توفي متأثرا بإصابته جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوت، وتم نقل جثته إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة لمنعهم من الوصول الى أراضيهم في قرية "عصيرة" القبلية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات".

وأضافت أن "جنود الاحتلال أغلقوا المداخل المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم".