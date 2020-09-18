الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الجمعة، عن وفاة 121 شخصا بسبب الفيضانات والسيول.

ولفت في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات بالسودان.

الدفاع المدني السوداني: 121 وفاة ناجمة عن الفيضانات والسيول #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 18, 2020

الدفاع المدني السوداني: أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 18, 2020

​وأكد الدفاع المدني السوداني أنه يعمل على تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لديه.

الدفاع المدني السوداني: نعمل على تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لدينا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 18, 2020

​وأشار إلى أن استمرار هطول الأمطار مازال يسبب أضرارا.

الدفاع المدني السوداني: استمرار هطول الأمطار ما زال يسبب أضرارا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 18, 2020

ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.