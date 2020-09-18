اشتباكات عنيفة بين أبناء "العكيدات" ومسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء قبيلة "العكيدات" العربية وبين مسلحين موالين للجيش الأمريكي إثر مقتل مدنيين بينهم نساء جراء قيام الأخيرين بفتح نيران رشاشاتهم على أحد القوارب في نهر الفرات، الذي كان يقل مواطنين يحاولون الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية لتلقي العلاج المجاني في مشافيها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة نقلا عن مصادر أهلية بريف دير الزور بأن أبناء العكيدات استطاعوا انتزاع عدد من مقرات التنظيم على ضفاف نهر الفرات شرقي دير الزور بعد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والخفيفة دارت بين سكان مدينة الشحيل التي تعد أحد معاقل قبيلة "العكيدات" العربية شرقي دير الزور، وبين مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر، على خلفية قتل عناصر التنظيم مجموعة من المدنيين بينهم نساء من أبناء المدينة.

وتابع المراسل بأن امرأتين ورجلين قتلوا، وأصيب آخرين بجروح، جراء قيام مسلحي التنظيم (الكردي) الخاضع للجيش الأمريكي بفتح نيران رشاشتهم على سفينة نقل صغيرة (عبارة) تقل ركاب مدنيين من مدينة الشحيل وقراها المحيطة عبر نهر الفرات إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري بهدف تلقي العلاج المجاني في مشافي مدينة دير الزور على الضفة الأخرى من النهر.

وأوضح المراسل بأن هذا المعبر هو أحد المعابر المائية النهرية التي تربط مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي والميلشيا الموالية له شرق الفرات، ببقية الأراضي السورية غرب النهر، وعلى وقع ذلك، هاجم السكان بالأسلحة الخفيفة تمركزات ما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لتنظيم "قسد" قرب نهر الفرات في منطقة وقوع الحادثة وسيطروا على عدد منها.

وتقع مدينة الشحيل على ضفاف نهر الفرات شرقاً حيث تكون ملتقى النهرين (الخابور والفرات) وسكان المدينة من أبناء قبيلة "العكيدات" يعملون كمزارعنين للقمح والقطن والذرة إضافة للخضروات الصيفية، وتبعد مدينة الشحيل عن مركز محافظة دير الزور 45 كم وعن مدينة الميادين 10 كم وهي تحيط بمناطق تواجد الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو.

وقتلت قوات تنظيم "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي في 29 آب/ أغسطس المنصرم، طفلة صغيرة وجرحت امرأتين بإطلاق النار بشكل مباشر على عبارة مائية لنقل الأشخاص في بلدة درنج شرق ديرالزور، وهو أحد المعابر التي تربط مناطق سيطرة "قسد" في شرق الفرات بمناطق قوات الحكومة السورية في غرب الفرات، والطفلة من قرية "الشعفة" كانت متجهة برفقة ذويها نحو العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

تحييد 5 مسلحين

وفي نفس السياق أكد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة نقلا عن مصادر أهلية مقتل 5 من مسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة في عمليات متقرفة بمحافظات الحسكة و دير الزور و الرقة، حيث قتل عنصرين من التنظيم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية بمحيط حقل العمر النفطي شرقي دير الزور الذي تتخذه القوات الاحتلال الأمريكية قاعدة غير شرعية لها.

في حين قتل عنصرين آخرين من تنظيم" قسد " بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم قرب معمل السكر شمالي الرقة، وقتل عنصر أخر برصاص مجهولين في حي الدرعية في مدينة الرقة. بحسب المصادر .

وبينت المصادر بأن مجموعة مجهولة هاجمت سيارة عسكرية لتنظيم"قسد" في قرية السعدة ببلدة المركدة جنوبي الحسكة، فجر الجمعة، بالأسلحة الرشاشة مع معلومات عن وقوع إصابات في صفوف عناصر السيارة.

وتسود مناطق شرقي الفرات حالة من الغضب والاستياء الشعبي من قبل السكان المحليين بسبب تصرفات وممارسات تنظيم "قسد" وضد تواجد الجيش الأمريكي، حيث شهدت المناطق مظاهرات واشتباكات مسلحة من أبناء العشائر ضد المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.